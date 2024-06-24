豐興鋼筋盤價連三平 原料行情多空交疊下游續觀望

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-24 12:20

豐興 (2015-TW) 今 (24) 日開出本周盤價，國際廢鋼報價持平，國內廢鋼收購價、鋼筋基價連三周開出平盤；豐興表示，短期原料多空因素交疊無明確漲價方向，導致下游持續觀望。

國際原料一周行情來看，日本 2H 廢鋼持平每公噸 357 美元，美國貨櫃廢鋼也持平每公噸 345 美元；豐興說明，美廢國內收購價下跌且來到成本邊緣、受海運費調漲支撐美國廢鋼報價持平；日本廢鋼則因亞洲進入夏季限電，導致需求下降、出口報價量少持平。

澳洲鐵礦砂則由每公噸 107.35 美元下跌至 104.85 美元。豐興表示，大陸上週鋼品市場全面下跌，主要是華南大雨影響鋼需，且鋼廠減產力道不足，市場供給寬鬆導致鋼品價格下滑，連帶拖累鐵礦砂走跌。

豐興表示，在國際行情持平，國內廢鋼也持穩，供應商維持正常出貨；鋼筋雖前兩週隨原料調降價格後，符合市場期望，下游積極進場購料，但短期原料多空因素交疊無明確漲價方向, 因此下游持續觀望。