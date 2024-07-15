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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至78.47元，預估目標價為4000元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 14:10

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.84元上修至78.47元，其中最高估值89.78元，最低估值64.72元，預估目標價為4000元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值89.78(88.27)111.3200.31290.38
最低值64.72(64.72)91.26152.61290.38
平均值78.96(78.03)101.64167.42290.38
中位數78.47(77.84)101.79162.74290.38

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值53,244,00070,075,00094,749,000137,859,000
最低值43,310,00046,301,00080,827,220137,859,000
平均值48,363,05057,092,08088,495,690137,859,000
中位數48,058,00055,958,00088,197,000137,859,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS45.4725.6921.3413.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,481,57613,725,20410,428,2767,078,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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