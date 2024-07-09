營收速報 - 世芯-KY(3661)6月營收52.36億元年增率高達100.65％
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 15:15
世芯-KY(3661-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣52.36億元，年增率100.65%，月增率19.73%。
今年1-6月累計營收為240.73億元，累計年增率76.42%。
最新價為2695元，近5日股價下跌-0.2%，相關半導體業上漲5.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1230 張
- 外資買賣超：-922 張
- 投信買賣超：-359 張
- 自營商買賣超：+51 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|52.36億
|101%
|20%
|24/5
|43.73億
|61%
|9%
|24/4
|40.14億
|54%
|4%
|24/3
|38.76億
|52%
|19%
|24/2
|32.43億
|111%
|-4%
|24/1
|33.74億
|107%
|-4%
世芯-KY(3661-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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