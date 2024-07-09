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鉅亨速報

營收速報 - 世芯-KY(3661)6月營收52.36億元年增率高達100.65％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 15:15

世芯-KY(3661-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣52.36億元，年增率100.65%，月增率19.73%。

今年1-6月累計營收為240.73億元，累計年增率76.42%。

最新價為2695元，近5日股價下跌-0.2%，相關半導體業上漲5.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1230 張
  • 外資買賣超：-922 張
  • 投信買賣超：-359 張
  • 自營商買賣超：+51 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 52.36億 101% 20%
24/5 43.73億 61% 9%
24/4 40.14億 54% 4%
24/3 38.76億 52% 19%
24/2 32.43億 111% -4%
24/1 33.74億 107% -4%

世芯-KY(3661-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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