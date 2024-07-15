〈陸港盤後〉A股三大指數持續弱勢震盪 港股挫逾1.5%守住一萬八大關

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-15 16:32

中國大陸 A 股三大指數週一 (15 日) 開低後拉高在平盤附近一路狹幅震盪，收盤漲跌互見，滬指漲 0.09%，深證成指跌 0.59%，創業板指跌 0.63%，港股三大指數今日也開低走低，恆生指數一度失守一萬八千點大關。

滬指今日收盤小漲 0.09%，報 2974.02 點，深證成指下跌 0.59%，報 8801.62 點，創業板指跌 0.63%，報 1673.01 點。滬深兩市成交額僅人民幣 6000 億元。

滬深兩市再呈產業輪動跡象，傳媒、煤炭、銀行等類股走揚，豬肉、豬肉概念走強，羅牛山、湘佳股份漲停，四大國有銀行盤中均漲超 2%，股價刷新歷史高點。此外，貴金屬、滬企改革、影視概念等族群漲幅居前，醫療服務、房地產服務、光電、風電等族群則跌勢較重。

香港恒生指數今日收盤挫跌 1.52%，報 18015.94 點，恒生科技指數下跌 2.9%，國企指數亦跌 1.7%，科技股為主要領跌族群，嗶哩嗶哩跌逾 8%、百度跟京東分別跌逾 5% 跟 4%。此外，SaaS 概念股跟網路醫療股跌幅居前，金蝶國際重挫 12%，京東健康也跌超 5%，醫藥外包概念股則普遍下挫。

盤面上，黃金類股逆勢走漲，中國黃金國際漲超 4%，煤炭股也表現不錯，南戈壁漲超 5%，金斯瑞生物科技也逆勢漲超 25%。

分析人士認為，世界不確定性因素越多，黃金越將受益。此外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾相對鴿派的言論和低於預期的美國 6 月消費者物價指數(CPI)，為黃金帶來了新的看漲動力。

巨豐投顧高級投資顧問朱華雷表示，整體來看，市場呈現震盪調整格局，滬深兩市產業再現局部輪動。從盤中表現來看，兩市產業再現結構性分化與局部輪動，盤中股指的衝高回落凸顯市場資金分歧。目前，大盤正處於階段性調整階段，短期可能受情緒波動影響展開反覆震盪。