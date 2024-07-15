盤中速報 - 瀚荃(8103)大跌7.02%，報72.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:53
瀚荃(8103-TW)15日10:53股價下跌5.5元，報72.8元，跌幅7.02%，成交14,423張。
瀚荃(8103-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件(連接器、電子線)等製造加工及買賣業務。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外廠商有關商品投標報價業務。
近5日股價上漲27.73%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,233 張
- 外資買賣超：+4,109 張
- 投信買賣超：+155 張
- 自營商買賣超：-31 張
- 融資增減：+433 張
- 融券增減：+501 張
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