search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 瀚荃(8103)大跌7.02%，報72.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:53

瀚荃(8103-TW)15日10:53股價下跌5.5元，報72.8元，跌幅7.02%，成交14,423張。

瀚荃(8103-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件(連接器、電子線)等製造加工及買賣業務。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外廠商有關商品投標報價業務。

近5日股價上漲27.73%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,233 張
  • 外資買賣超：+4,109 張
  • 投信買賣超：+155 張
  • 自營商買賣超：-31 張
  • 融資增減：+433 張
  • 融券增減：+501 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23931.470.06%
瀚荃75-4.21%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty