盤中速報 - 瀚荃(8103)股價拉至漲停，漲停價78.3元，成交6,580張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37
瀚荃(8103-TW)12日10:37上漲7.1元，股價漲停報78.3元，委買8,492張，成交6,580張。
主要業務為各種電子零件(連接器、電子線)等製造加工及買賣業務。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外廠商有關商品投標報價業務。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲4.96%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,594 張
- 外資買賣超：+3,442 張
- 投信買賣超：+155 張
- 自營商買賣超：-3 張
- 融資增減：+312 張
- 融券增減：-6 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 及成(3095)大漲7.24%，報60.7元
- 盤中速報 - 三晃(1721)大漲7.28%，報16.2元
- 盤中速報 - 威強電(3022)股價拉至漲停，漲停價92.2元，成交5,048張
- 盤中速報 - 景碩(3189)股價拉至漲停，漲停價119.0元，成交62,460張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇