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鉅亨速報

盤中速報 - 瀚荃(8103)股價拉至漲停，漲停價78.3元，成交6,580張

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:37

瀚荃(8103-TW)12日10:37上漲7.1元，股價漲停報78.3元，委買8,492張，成交6,580張。

主要業務為各種電子零件(連接器、電子線)等製造加工及買賣業務。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外廠商有關商品投標報價業務。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲4.96%。

瀚荃(8103-TW)近5日股價上漲15.02%，集中市場加權指數上漲3.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,594 張
  • 外資買賣超：+3,442 張
  • 投信買賣超：+155 張
  • 自營商買賣超：-3 張
  • 融資增減：+312 張
  • 融券增減：-6 張

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