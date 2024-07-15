盤中速報 - 岱稜(3303)大漲7.1%，報46元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:31
岱稜(3303-TW)15日10:31股價上漲3.05元，報46.0元，漲幅7.1%，成交1,236張。
岱稜(3303-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為真空蒸鍍薄膜之製造加工、買賣及其原材料之買賣。電子膠帶、保護膜等光電材料之製造加工買賣。前各項相關產品之進出口貿易業務。
近5日股價下跌7.03%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-384 張
- 外資買賣超：-342 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-42 張
- 融資增減：-596 張
- 融券增減：+60 張
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