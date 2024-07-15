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鉅亨速報

盤中速報 - 岱稜(3303)大漲7.1%，報46元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:31

岱稜(3303-TW)15日10:31股價上漲3.05元，報46.0元，漲幅7.1%，成交1,236張。

岱稜(3303-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為真空蒸鍍薄膜之製造加工、買賣及其原材料之買賣。電子膠帶、保護膜等光電材料之製造加工買賣。前各項相關產品之進出口貿易業務。

近5日股價下跌7.03%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-384 張
  • 外資買賣超：-342 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-42 張
  • 融資增減：-596 張
  • 融券增減：+60 張

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