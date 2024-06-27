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鉅亨速報

盤後速報 - 岱稜(3303)下週(7月4日)除息1.75元，預估參考價44.35元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

岱稜(3303-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.75元。

以今日(6月27日)收盤價46.10元計算，預估參考價為44.35元，息值合計為1.75元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

岱稜(3303-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為真空蒸鍍薄膜之製造加工、買賣及其原材料之買賣。電子膠帶、保護膜等光電材料之製造加工買賣。前各項相關產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲17.7%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 46.10 1.75 3.8% 0.0
2023/07/06 27.8 2.0 7.19% 0.0
2022/07/07 27.65 1.45 5.24% 0.0
2021/07/07 23.0 1.4 6.09% 0.0
2020/06/15 25.1 1.6688 6.65% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
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