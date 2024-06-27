盤後速報 - 岱稜(3303)下週(7月4日)除息1.75元，預估參考價44.35元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
岱稜(3303-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.75元。
以今日(6月27日)收盤價46.10元計算，預估參考價為44.35元，息值合計為1.75元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
岱稜(3303-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為真空蒸鍍薄膜之製造加工、買賣及其原材料之買賣。電子膠帶、保護膜等光電材料之製造加工買賣。前各項相關產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲17.7%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|46.10
|1.75
|3.8%
|0.0
|2023/07/06
|27.8
|2.0
|7.19%
|0.0
|2022/07/07
|27.65
|1.45
|5.24%
|0.0
|2021/07/07
|23.0
|1.4
|6.09%
|0.0
|2020/06/15
|25.1
|1.6688
|6.65%
|0.0
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