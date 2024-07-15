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鉅亨速報

盤中速報 - 聰泰(5474)急拉4.23%報197.0元，成交695張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:19

聰泰(5474-TW)近5分K漲速4.23%，15日10:19報197.0元，成交695張，今日漲幅為3.68％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聰泰(5474-TW)近5日股價下跌4.04%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌3.07%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-661 張
  • 外資買賣超：-640 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張
  • 融資增減：-29 張
  • 融券增減：+9 張

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