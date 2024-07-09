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鉅亨速報

盤中速報 - 聰泰(5474)急拉3.12%報198.0元，成交331張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:07

聰泰(5474-TW)近5分K漲速3.12%，09日09:07報198.0元，成交331張，今日漲幅為4.49％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聰泰(5474-TW)近5日股價上漲9.54%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.91%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+159 張
  • 外資買賣超：+76 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+83 張
  • 融資增減：-255 張
  • 融券增減：+22 張

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