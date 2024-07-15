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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額11.02億

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:19

台股今日文化創意業類股表現疲軟，15日10:19相關指數下跌2.13%，總成交額11.02億元，大盤占比2.09%。

該產業上漲家數6、下跌家數14、平盤家數5。領跌個股鈊象(3293-TW)15日10:19股價下跌45元，報1460.0元，跌幅2.99%。

文化創意產業指數近5日上漲10.09%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 +10.09% -0.78%
近一月 +17.4% +4.32%
近三月 +25.87% +8.59%
近六月 +54.24% +20.82%

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