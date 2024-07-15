盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額11.02億
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:19
台股今日文化創意業類股表現疲軟，15日10:19相關指數下跌2.13%，總成交額11.02億元，大盤占比2.09%。
該產業上漲家數6、下跌家數14、平盤家數5。領跌個股鈊象(3293-TW)15日10:19股價下跌45元，報1460.0元，跌幅2.99%。
文化創意產業指數近5日上漲10.09%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+10.09%
|-0.78%
|近一月
|+17.4%
|+4.32%
|近三月
|+25.87%
|+8.59%
|近六月
|+54.24%
|+20.82%
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