營收速報 - 基泰(2538)5月營收1.82億元年增率高達1028.38％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 15:15
今年1-5月累計營收為4.39億元，累計年增率262.23%。
最新價為19.35元，近5日股價下跌-1.02%，相關建材營造上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-515 張
- 外資買賣超：-552 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|1.82億
|1028%
|-9%
|24/4
|2.00億
|1040%
|1052%
|24/3
|1,735萬
|-46%
|-1%
|24/2
|1,755萬
|-43%
|-19%
|24/1
|2,161萬
|-11%
|-64%
|23/12
|5,984萬
|72%
|205%
基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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