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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.59%，總成交額69.21億

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:34

台股今日通信網路業類股表現強勁，10日09:34相關指數上漲2.59%，總成交額69.21億元，大盤占比19.74%。

該產業上漲家數32、下跌家數12、平盤家數4。領漲個股波若威(3163-TW)10日09:34股價上漲14元，報157.0元，漲幅9.79%。

通信網路類指數近5日上漲3.06%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.06% +0.7%
近一月 +4.62% +6.39%
近三月 +15.26% +9.07%
近六月 +29.17% +21.17%

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