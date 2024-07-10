盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.59%，總成交額69.21億
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:34
台股今日通信網路業類股表現強勁，10日09:34相關指數上漲2.59%，總成交額69.21億元，大盤占比19.74%。
該產業上漲家數32、下跌家數12、平盤家數4。領漲個股波若威(3163-TW)10日09:34股價上漲14元，報157.0元，漲幅9.79%。
通信網路類指數近5日上漲3.06%，櫃買市場加權指數上漲0.7%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.06%
|+0.7%
|近一月
|+4.62%
|+6.39%
|近三月
|+15.26%
|+9.07%
|近六月
|+29.17%
|+21.17%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額0.70億
- 盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.73%，總成交額3.41億
- 盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.59%，總成交額2.92億
- 盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額4.45億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇