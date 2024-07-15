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鉅亨速報

盤中速報 - 迎廣(6117)大漲7.39%，報123.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:58

迎廣(6117-TW)15日09:58股價上漲8.5元，報123.5元，漲幅7.39%，成交3,437張。

迎廣(6117-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦機殼、電腦及其週邊設備、塑膠成品等之加工製造及買賣。機械五金零件之製造烤漆及買賣業務。

近5日股價下跌2.95%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,484 張
  • 外資買賣超：-1,483 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+400 張
  • 融券增減：-145 張

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