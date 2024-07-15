盤中速報 - 迎廣(6117)大漲7.39%，報123.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:58
迎廣(6117-TW)15日09:58股價上漲8.5元，報123.5元，漲幅7.39%，成交3,437張。
迎廣(6117-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦機殼、電腦及其週邊設備、塑膠成品等之加工製造及買賣。機械五金零件之製造烤漆及買賣業務。
近5日股價下跌2.95%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,484 張
- 外資買賣超：-1,483 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+400 張
- 融券增減：-145 張
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