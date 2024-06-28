盤中速報 - 迎廣(6117)急拉4.6%報125.0元，成交6,516張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:37
迎廣(6117-TW)近5分K漲速4.6%，28日11:37報125.0元，成交6,516張，今日漲幅為9.65％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
迎廣(6117-TW)近5日股價下跌10.94%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌5.21%。集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,941 張
- 外資買賣超：-3,881 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-60 張
- 融資增減：-186 張
- 融券增減：-374 張
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