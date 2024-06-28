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鉅亨速報

盤中速報 - 迎廣(6117)急拉4.6%報125.0元，成交6,516張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:37

迎廣(6117-TW)近5分K漲速4.6%，28日11:37報125.0元，成交6,516張，今日漲幅為9.65％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

迎廣(6117-TW)近5日股價下跌10.94%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌5.21%。集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,941 張
  • 外資買賣超：-3,881 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-60 張
  • 融資增減：-186 張
  • 融券增減：-374 張

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