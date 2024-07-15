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鉅亨速報

盤中速報 - 迅杰(6243)急拉3.7%報61.7元，成交784張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:55

迅杰(6243-TW)近5分K漲速3.7%，15日09:55報61.7元，成交784張，今日漲幅為6.2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

迅杰(6243-TW)近5日股價下跌4.13%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲2.71%。集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-106 張
  • 外資買賣超：-42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-64 張
  • 融資增減：-1 張
  • 融券增減：-6 張

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