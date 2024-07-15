盤中速報 - 迅杰(6243)急拉3.7%報61.7元，成交784張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:55
迅杰(6243-TW)近5分K漲速3.7%，15日09:55報61.7元，成交784張，今日漲幅為6.2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
迅杰(6243-TW)近5日股價下跌4.13%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲2.71%。集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-106 張
- 外資買賣超：-42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-64 張
- 融資增減：-1 張
- 融券增減：-6 張
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