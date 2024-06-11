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台股

上市總市值衝破70兆元！台積電等12檔明除息 大盤估蒸發近31點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 18:48

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台積電等12檔明除息 大盤估蒸發近31點。(圖：shutterstock)

加權指數今 (12) 日收高站上 22000 點大關，再創史上新高，上市公司總市值亦突破 70 兆元，締新猷，不過，證交所表示，台積電 (2330-TW)、萬海 (2615-TW) 等 12 檔個股將於明 (13) 日進行除息交易，預估大盤將蒸發 30.97 點。

證交所表示，台積電明天除息，發行市值將減少約 907 億元，占發行量加權股價指數約 28.69 點。

證交所指出，明天即將除息的個股，除台積電外，還包括萬海、宅配通 (2642-TW)、中再保 (2851-TW)、特力 (2908-TW)、嘉威 (3557-TW)、迅杰 (6243-TW)、三洋實業 (1472-TW)、力山 (1515-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、勝一 (1773-TW)、展宇 (1776-TW)，共計 12 檔。

證交所表示，這 12 檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約 30.97 點。

台股 12 日強勢走高，終場大漲 256.84 點，收在 22048.96 點，再創歷史新高，電子權值股百花齊放，台積電衝破 900 元大關，大盤成交值達 4475.48 億元。上市公司總市值突破 70 兆元大關，來到 70 兆 2205 億元。

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