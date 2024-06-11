上市總市值衝破70兆元！台積電等12檔明除息 大盤估蒸發近31點

加權指數今 (12) 日收高站上 22000 點大關，再創史上新高，上市公司總市值亦突破 70 兆元，締新猷，不過，證交所表示，台積電 (2330-TW)、萬海 (2615-TW) 等 12 檔個股將於明 (13) 日進行除息交易，預估大盤將蒸發 30.97 點。