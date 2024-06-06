盤後速報 - 迅杰(6243)下週(6月13日)除息1.2元，預估參考價61.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
迅杰(6243-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(6月6日)收盤價63.00元計算，預估參考價為61.8元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
迅杰(6243-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計,研究,開發,製造,銷售。近5日股價下跌2.99%，集中市場加權指數下跌0.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|63.00
|1.2
|1.9%
|0.0
|2023/06/15
|52.9
|1.2
|2.27%
|0.0
|2022/06/30
|39.0
|1.1735
|3.01%
|0.0
|2011/08/05
|26.65
|1.65
|6.19%
|0.0
|2010/09/10
|49.900002
|1.64999084
|3.31%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇