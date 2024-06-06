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鉅亨速報

盤後速報 - 迅杰(6243)下週(6月13日)除息1.2元，預估參考價61.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

迅杰(6243-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(6月6日)收盤價63.00元計算，預估參考價為61.8元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

迅杰(6243-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計,研究,開發,製造,銷售。近5日股價下跌2.99%，集中市場加權指數下跌0.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 63.00 1.2 1.9% 0.0
2023/06/15 52.9 1.2 2.27% 0.0
2022/06/30 39.0 1.1735 3.01% 0.0
2011/08/05 26.65 1.65 6.19% 0.0
2010/09/10 49.900002 1.64999084 3.31% 0.0

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