盤中速報 - 彬台(3379)急拉3.15%報45.7元，成交7,103張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:46
彬台(3379-TW)近5分K漲速3.15%，15日09:46報45.7元，成交7,103張，今日漲幅為3.16％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
彬台(3379-TW)近5日股價上漲18.93%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.55%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+16 張
- 外資買賣超：+15 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+196 張
- 融券增減：+412 張
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