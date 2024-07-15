盤中速報 - 泰鼎-KY(4927)急拉3.45%報53.7元，成交7,536張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:34
泰鼎-KY(4927-TW)近5分K漲速3.45%，15日09:34報53.7元，成交7,536張，今日漲幅為3.27％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
泰鼎-KY(4927-TW)近5日股價上漲33.16%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲1.91%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+686 張
- 外資買賣超：+167 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+519 張
- 融資增減：+3,497 張
- 融券增減：+239 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 朋程(8255)大跌7.16%，報201元
- 盤中速報 - 神盾(6462)大漲7.14%，報292.5元
- 盤中速報 - 潤泰材(8463)大漲7.33%，報32.2元
- 盤中速報 - 安格(6684)急拉3.67%報93.4元，成交1,255張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇