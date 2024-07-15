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鉅亨速報

盤中速報 - 泰鼎-KY(4927)急拉3.45%報53.7元，成交7,536張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:34

泰鼎-KY(4927-TW)近5分K漲速3.45%，15日09:34報53.7元，成交7,536張，今日漲幅為3.27％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

泰鼎-KY(4927-TW)近5日股價上漲33.16%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲1.91%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+686 張
  • 外資買賣超：+167 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+519 張
  • 融資增減：+3,497 張
  • 融券增減：+239 張

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