盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額359.23億
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:37
台股今日電子零組件業類股表現強勁，11日10:37相關指數上漲2.15%，總成交額359.23億元，大盤占比12.31%。
該產業上漲家數64、下跌家數32、平盤家數3。領漲個股泰鼎-KY(4927-TW)11日10:35股價上漲4.3元，報47.35元，漲幅9.99%。
零組件業近5日上漲4.13%，集中市場加權指數上漲3.6%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.13%
|+3.6%
|近一月
|+9.34%
|+9.83%
|近三月
|+10.67%
|+15.62%
|近六月
|+28.1%
|+37.45%
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