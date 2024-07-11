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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額359.23億

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:37

台股今日電子零組件業類股表現強勁，11日10:37相關指數上漲2.15%，總成交額359.23億元，大盤占比12.31%。

該產業上漲家數64、下跌家數32、平盤家數3。領漲個股泰鼎-KY(4927-TW)11日10:35股價上漲4.3元，報47.35元，漲幅9.99%。

零組件業近5日上漲4.13%，集中市場加權指數上漲3.6%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 +4.13% +3.6%
近一月 +9.34% +9.83%
近三月 +10.67% +15.62%
近六月 +28.1% +37.45%

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