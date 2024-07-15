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鉅亨速報

盤中速報 - 亞光(3019)急跌-3.63%報96.4元，成交20,897張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:20

亞光(3019-TW)近5分K跌速3.63%，15日09:20報96.4元，成交20,897張，今日漲幅為6.99％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞光(3019-TW)近5日股價上漲18.55%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲2.44%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,509 張
  • 外資買賣超：-5,454 張
  • 投信買賣超：+421 張
  • 自營商買賣超：+1,524 張
  • 融資增減：+3,510 張
  • 融券增減：+134 張

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