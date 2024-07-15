盤中速報 - 亞光(3019)大漲9.21%，報98.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:17
亞光(3019-TW)15日09:17股價上漲8.3元，報98.4元，漲幅9.21%，成交19,419張。
亞光(3019-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照相機、距離計、攝影機、望遠鏡、顯微鏡、複印機。傳真機、光碟機用光學鏡片及光學鏡片組合體之製造。、加工與外銷等。
近5日股價上漲18.55%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,509 張
- 外資買賣超：-5,454 張
- 投信買賣超：+421 張
- 自營商買賣超：+1,524 張
- 融資增減：+3,510 張
- 融券增減：+134 張
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