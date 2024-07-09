盤中速報 - 訊舟(3047)急跌-4.25%報43.9元，成交47,602張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:16
訊舟(3047-TW)近5分K跌速4.25%，09日09:16報43.9元，成交47,602張，今日漲幅為1.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
訊舟(3047-TW)近5日股價上漲37.48%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路下跌1.81%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,132 張
- 外資買賣超：-5,343 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+211 張
- 融資增減：-3,229 張
- 融券增減：+2,640 張
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