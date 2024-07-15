盤中速報 - 帝寶(6605)急拉3.16%報262.5元，成交291張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:05
帝寶(6605-TW)近5分K漲速3.16%，15日09:05報262.5元，成交291張，今日漲幅為6.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
帝寶(6605-TW)近5日股價下跌1.39%，所屬產業為汽車工業，相關汽車工業下跌0.16%。集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-410 張
- 外資買賣超：-342 張
- 投信買賣超：-166 張
- 自營商買賣超：+98 張
- 融資增減：+165 張
- 融券增減：-18 張
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