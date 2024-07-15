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鉅亨速報

盤中速報 - 帝寶(6605)急拉3.16%報262.5元，成交291張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:05

帝寶(6605-TW)近5分K漲速3.16%，15日09:05報262.5元，成交291張，今日漲幅為6.06％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

帝寶(6605-TW)近5日股價下跌1.39%，所屬產業為汽車工業，相關汽車工業下跌0.16%。集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-410 張
  • 外資買賣超：-342 張
  • 投信買賣超：-166 張
  • 自營商買賣超：+98 張
  • 融資增減：+165 張
  • 融券增減：-18 張

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