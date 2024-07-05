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鉅亨速報

盤後速報 - 帝寶(6605)下週(7月12日)除息6.5元，預估參考價244.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

帝寶(6605-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。

以今日(7月5日)收盤價251.00元計算，預估參考價為244.5元，息值合計為6.5元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

帝寶(6605-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車車燈。汽車百貨零件。近5日股價上漲5.19%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 251.00 6.5 2.59% 0.0
2023/07/12 121.0 5.0 4.13% 0.0
2022/07/11 75.9 3.0 3.95% 0.0
2021/08/24 56.5 1.4 2.48% 0.0
2020/07/06 51.2 1.5 2.93% 0.0

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