盤後速報 - 帝寶(6605)下週(7月12日)除息6.5元，預估參考價244.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
帝寶(6605-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。
以今日(7月5日)收盤價251.00元計算，預估參考價為244.5元，息值合計為6.5元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
帝寶(6605-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車車燈。汽車百貨零件。近5日股價上漲5.19%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|251.00
|6.5
|2.59%
|0.0
|2023/07/12
|121.0
|5.0
|4.13%
|0.0
|2022/07/11
|75.9
|3.0
|3.95%
|0.0
|2021/08/24
|56.5
|1.4
|2.48%
|0.0
|2020/07/06
|51.2
|1.5
|2.93%
|0.0
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