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鉅亨速報

盤中速報 - 台端(3432)急拉3.25%報26.65元，成交155張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 11:06

台端(3432-TW)近5分K漲速3.25%，15日11:06報26.65元，成交155張，今日漲幅為0.95％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台端(3432-TW)近5日股價下跌8.97%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲1.91%。集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-74 張
  • 外資買賣超：-55 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-19 張
  • 融資增減：-7 張
  • 融券增減：0 張

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