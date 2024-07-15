search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 昆盈(2365)急拉3.35%報61.2元，成交7,390張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:04

昆盈(2365-TW)近5分K漲速3.35%，15日09:04報61.2元，成交7,390張，今日漲幅為5.52％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昆盈(2365-TW)近5日股價上漲7.21%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲0.34%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-396 張
  • 外資買賣超：-677 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+281 張
  • 融資增減：-1,979 張
  • 融券增減：-2,305 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23907.44-0.04%
昆盈60.44.14%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
昆盈

88.46%

勝率

#波段上揚股

偏強
昆盈

88.46%

勝率

#連續長上影

偏強
昆盈

88.46%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
昆盈

88.46%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
昆盈

88.46%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty