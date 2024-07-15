盤中速報 - 昆盈(2365)急拉3.35%報61.2元，成交7,390張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:04
昆盈(2365-TW)近5分K漲速3.35%，15日09:04報61.2元，成交7,390張，今日漲幅為5.52％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
昆盈(2365-TW)近5日股價上漲7.21%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲0.34%。集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-396 張
- 外資買賣超：-677 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+281 張
- 融資增減：-1,979 張
- 融券增減：-2,305 張
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