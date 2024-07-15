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鉅亨速報

盤中速報 - 精聯(3652)急拉4.32%報47.05元，成交308張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:04

精聯(3652-TW)近5分K漲速4.32%，15日09:04報47.05元，成交308張，今日跌幅為0.11％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精聯(3652-TW)近5日股價下跌4.27%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊上漲0.34%。集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+57 張
  • 外資買賣超：+305 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-248 張
  • 融資增減：-360 張
  • 融券增減：0 張

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