營收速報 - 中華化(1727)6月營收1.76億元年增率高達32.94％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15
今年1-6月累計營收為9.92億元，累計年增率14.71%。
最新價為31.7元，近5日股價上漲9.32%，相關化學工業上漲0.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+664 張
- 外資買賣超：+668 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.76億
|33%
|-17%
|24/5
|2.12億
|36%
|44%
|24/4
|1.47億
|10%
|-27%
|24/3
|2.03億
|26%
|66%
|24/2
|1.22億
|-18%
|-8%
|24/1
|1.32億
|-1%
|4%
中華化(1727-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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