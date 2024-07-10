search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 中華化(1727)6月營收1.76億元年增率高達32.94％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15

中華化(1727-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.76億元，年增率32.94%，月增率-16.97%。

今年1-6月累計營收為9.92億元，累計年增率14.71%。

最新價為31.7元，近5日股價上漲9.32%，相關化學工業上漲0.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+664 張
  • 外資買賣超：+668 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.76億 33% -17%
24/5 2.12億 36% 44%
24/4 1.47億 10% -27%
24/3 2.03億 26% 66%
24/2 1.22億 -18% -8%
24/1 1.32億 -1% 4%

中華化(1727-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收6月營收中華化

相關行情

台股首頁我要存股
中華化31.7-1.71%
美元/台幣32.5860.14%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏強
中華化

95.65%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty