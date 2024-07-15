盤中速報 - 羅昇(8374)大漲9.18%，報113元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 11:02
羅昇(8374-TW)15日11:02股價上漲9.5元，報113.0元，漲幅9.18%，成交291張。
羅昇(8374-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。
近5日股價下跌20.99%，集中市場加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+939 張
- 外資買賣超：+496 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+443 張
- 融資增減：-1,155 張
- 融券增減：-632 張
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