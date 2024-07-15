川普造勢大會槍聲響起 消防員中彈亡 不顧一切撲倒妻女

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-15 09:09

美國賓州當局於周日（14 日）公布前總統川普槍擊案死者身份，亡者是消防員 Corey Comperatore，賓州州長夏皮洛 Josh Shapiro 說，Comperatore 為了保護家人，不顧一切撲倒在她們身上。

據《CNN》報導，事發時，Comperatore 和家人一同出席了這場在巴特勒舉行的川普競選造勢活動。Shapiro 說，槍聲響起時，Comperatore 撲向家人，全力保護他們，如英雄般壯烈犧牲。

Shapiro 表示：「我跟 Comperatore 的妻子和兩個女兒談過，她們告訴我，Comperatore 是一位愛家的父親，也是一位盡責的消防員，他每個星期天都會去教堂，熱愛社區，最重要的是，他深愛家人。」

據《NBC News》報導，目擊者、婦產科醫生約瑟夫（Joseph）回憶稱，那名中槍身亡的觀眾，就坐在他附近大約和五名家人一起坐在露天看台上。事發時這家人嚇壞了，目睹亡者被槍擊中，親屬尖叫崩潰。

賓夕法尼亞州比佛縣共和黨組織副主席埃爾莫爾（Rico Elmore）事發時坐在特邀嘉賓區，他稱一開始聽到了類似鞭炮的聲音。

「每個人都猶豫了一下，然後就（意識到）不是（鞭炮），是真實的槍聲。所以我大喊：『趴下』！」

埃爾莫爾看著特勤人員護送川普走下演講台，還聽到附近有人呼叫醫護人員。

埃爾莫爾在軍隊的時候學過急救和心肺復甦術，他知道當時醫護人員無法及時趕到現場，所以趕緊衝過去幫忙，發現一人頭部中彈。

埃爾莫爾稱，他扶住了受害者的頭部，但為時已晚，那個人已經沒有反應了。

「這是一場恐怖事件。」埃爾莫爾說，「我為那些不得不面對此事的家庭祈禱，他們正在經歷這一切。因為這很難，太難了。」