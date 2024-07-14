川普險遭暗殺 周日一大早發文 提到了「團結」和「銘記」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-14 21:55

美國前總統川普周六（13 日）險遭暗殺，周日一大早在社群平台上發文，回應前一天槍擊案，提到了「團結」和「銘記」。

川普周日在社群平台 Truth Social 上表示，感謝每個人，感謝大家周六的關心和祈禱，因為只有上帝才能阻止這種難以想象的事情發生。「我們不會害怕，相反的，我們在面對邪惡時保持堅韌不拔。」

川普向其他受害者及其家屬表示哀悼，祈禱傷者早日康復，也在心中銘記慘遭殺害的公民。「此時此刻，我們比以往任何時候都更需要團結，展現美國人的真正品格，保持堅強和決心，不讓邪惡獲勝」。

川普還說，他真的愛美國，愛每個人，「期待本周在威斯康辛州向偉大的美國發表演說」。共和黨周一將在威斯康辛州舉行全國代表大會，屆時共和黨將提名川普擔任總統候選人。

川普周六下午在賓夕法尼亞州造勢活動發表演說時，現場響起槍聲。兩名美國執法人員說，從一名死亡白人男性身上搜出一把 AR-15 型半自動步槍，並認為該男子就是槍手。

美國特勤局表示，一名槍手向演講台開數槍，導致 1 名觀眾死亡，2 人重傷。執法官員說，此次槍擊事件是「暗殺未遂」。