五季來最差！陸上半年成長5%但Q2僅增4.7% 專家：今年經濟成長5%挑戰大

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-15 12:27

中國國家統計局今 (15) 日表示，中國今年上半年國內生產毛額 (GDP) 年增 5% 至人民幣 61 兆 6836 億元，但今年第 2 季 GDP 僅成長 4.7%，不如市場預期的 5.1% 以及今年首季的 5.3%，創過去 5 季以來最差紀錄。專家認為，實現全年 5% 成長目標仍充滿挑戰。

ING 大中華區首席經濟學家 Lynn Song 表示，中國房地產和股票價格下跌帶來的負面財富效應，以及各行各業削減成本導致薪資成長緩慢正在拖累消費，導致民眾從大額購買轉向基本的民生消費。

中國今年設定 5% 左右的經濟成長率目標，許多分析師認為這一目標雄心勃勃，可能需要更多刺激措施。

東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青指出，中國今年第 2 季 GDP 呈外需偏強、內需偏弱，生產端景氣度由高到低，出口持續向好，物價有所回暖等特點，但為了持續鞏固經濟穩定恢復的良好態勢，恐須加強政策力道與提振內需。

受惠於外需較為強勁，製造業保持高速增長，中國今年第二季 GDP 整體保持穩定，但市場需求表現較弱，對工業生產和整體經濟表現造成一定拖累。對此王青表示，今年 2 月到 6 月的政策觀察期後，穩增長、穩房市政策料將持續加碼，第三季在政府發債速度明顯加快的同時，降息、降準窗口料將再次打開。

根據中國民生銀行研究院統計，今年上半年新增地方債累計發行 1 兆 8259 億人民幣，其中新增專項債發行 1 兆 4935 億人民幣，發行進度為 38.3%，明顯低於過去五年同期 59% 的平均水準。分析師認為，今年第三季隨著地方債、超長期國債發行節奏加快，基礎建設速度很可能將提高。

中國國家統計局發言人今日表示，總體來看，今年上半年中國經濟運作整體平穩，轉型升級穩步推進，同時也必須看到目前外部環境錯綜複雜，市場需求仍不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

至於第二季經濟成長回落，中國統計局發言人表示，應要全面地辯證地看，既要看到短期波動之「形」，更要看到長期發展之「勢」。從短期來看，經濟成長回落有極端天氣等短期因素影響，也反映出當前經濟運轉中的困難挑戰有所增多，尤其是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不夠順暢等等，但從基本面來看、從中長期看，經濟穩定運作、長期向好的基本面沒有改變，高品質發展的大勢沒有改變。