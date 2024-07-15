川普槍擊案目擊者：死者家屬目睹中槍 尖叫崩潰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-15 07:27

美國前總統川普上周六（13 日）在賓夕法尼亞州造勢活動時險遭暗殺，捂著耳朵的他，被特勤人員匆忙護送下台，撤離時不忘向空中揮舞拳頭。

但槍擊事件留給與會者的不只是川普揮舞拳頭，更多的是傷害。美國特勤局和賓夕法尼亞州警方說，槍擊事件導致一人死亡，兩人重傷，均為成年男子，槍手已被擊斃。

據《NBC News》報導，目擊者、婦產科醫生約瑟夫（Joseph）回憶稱，那名中槍身亡的觀眾，就坐在他附近大約和五名家人一起坐在露天看台上。事發時這家人嚇壞了，目睹亡者被槍擊中，親屬尖叫崩潰。

據《美聯社》報導，事發時，賓夕法尼亞州共和黨籍眾議員穆澤（Dan Meuser）坐在觀眾席前排，親歷槍擊事件，他說：「這是一場巨大的混亂，是一場非常非常可怕的悲劇，是極大的恥辱。」

槍聲響起時，穆澤回憶稱：「第一聲砰很明顯是槍聲。」

賓夕法尼亞州比佛縣共和黨組織副主席埃爾莫爾（Rico Elmore）事發時坐在特邀嘉賓區，他稱一開始聽到了類似鞭炮的聲音。

「每個人都猶豫了一下，然後就（意識到）不是（鞭炮），是真實的槍聲。所以我大喊：『趴下』！」

埃爾莫爾看著特勤人員護送川普走下演講台，還聽到附近有人呼叫醫護人員。

埃爾莫爾在軍隊的時候學過急救和心肺復甦術，他知道當時醫護人員無法及時趕到現場，所以趕緊衝過去幫忙，發現一人頭部中彈。

埃爾莫爾稱，他扶住了受害者的頭部，但為時已晚，那個人已經沒有反應了。

「這是一場恐怖事件。」埃爾莫爾說，「我為那些不得不面對此事的家庭祈禱，他們正在經歷這一切。因為這很難，太難了。」