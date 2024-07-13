鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估下修至16.95元，預估目標價為214.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 00:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對摩根大通銀行(JPM-US)做出2024年EPS預估：中位數由17.32元下修至16.95元，其中最高估值18.77元，最低估值16.15元，預估目標價為214.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.77(18.77)
|19.96
|19.73
|20.11
|最低值
|16.15(16.15)
|15.93
|16.32
|20.11
|平均值
|17.23(17.3)
|16.92
|18.25
|20.11
|中位數
|16.95(17.32)
|16.8
|18.19
|20.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,761.18億
|1,789.12億
|1,786.15億
|1,777.08億
|最低值
|1,639.91億
|1,641.64億
|1,694.54億
|1,777.08億
|平均值
|1,696.45億
|1,693.60億
|1,741.79億
|1,777.08億
|中位數
|1,696.44億
|1,690.16億
|1,744.66億
|1,777.08億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.72
|8.88
|15.36
|12.09
|16.23
|營業收入
|1,413.29億
|1,258.19億
|1,262.17億
|1,575.42億
|2,393.19億
詳細資訊請看美股內頁：
摩根大通銀行(JPM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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