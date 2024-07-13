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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根大通銀行(JPM-US)EPS預估下修至16.95元，預估目標價為214.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 00:15

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對摩根大通銀行(JPM-US)做出2024年EPS預估：中位數由17.32元下修至16.95元，其中最高估值18.77元，最低估值16.15元，預估目標價為214.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值18.77(18.77)19.9619.7320.11
最低值16.15(16.15)15.9316.3220.11
平均值17.23(17.3)16.9218.2520.11
中位數16.95(17.32)16.818.1920.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,761.18億1,789.12億1,786.15億1,777.08億
最低值1,639.91億1,641.64億1,694.54億1,777.08億
平均值1,696.45億1,693.60億1,741.79億1,777.08億
中位數1,696.44億1,690.16億1,744.66億1,777.08億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.728.8815.3612.0916.23
營業收入1,413.29億1,258.19億1,262.17億1,575.42億2,393.19億

詳細資訊請看美股內頁：
摩根大通銀行(JPM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJPM

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