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鉅亨速報

盤後速報 - 台化(1326)下週(7月10日)除息1.25元，預估參考價47.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

台化(1326-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

以今日(7月3日)收盤價48.55元計算，預估參考價為47.3元，息值合計為1.25元，股息殖利率2.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

台化(1326-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為純對苯二甲酸、聚苯乙烯、苯乙烯、鄰二甲苯、對二甲苯、苯、。合成酚、丙酮、聚丙烯、二甲基甲醯胺、ABS、嫘縈棉、。合成纖維紗、布、耐隆絲、耐隆絲布及其染整加工等製銷。近5日股價下跌5.18%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 48.55 1.25 2.57% 0.0
2023/06/14 68.6 0.95 1.38% 0.0
2022/06/28 81.5 4.8 5.89% 0.0
2021/07/27 83.2 2.5 3.0% 0.0
2020/07/01 75.7 3.8 5.02% 0.0

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