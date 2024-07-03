盤後速報 - 台化(1326)下週(7月10日)除息1.25元，預估參考價47.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
台化(1326-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。
以今日(7月3日)收盤價48.55元計算，預估參考價為47.3元，息值合計為1.25元，股息殖利率2.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
台化(1326-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為純對苯二甲酸、聚苯乙烯、苯乙烯、鄰二甲苯、對二甲苯、苯、。合成酚、丙酮、聚丙烯、二甲基甲醯胺、ABS、嫘縈棉、。合成纖維紗、布、耐隆絲、耐隆絲布及其染整加工等製銷。近5日股價下跌5.18%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|48.55
|1.25
|2.57%
|0.0
|2023/06/14
|68.6
|0.95
|1.38%
|0.0
|2022/06/28
|81.5
|4.8
|5.89%
|0.0
|2021/07/27
|83.2
|2.5
|3.0%
|0.0
|2020/07/01
|75.7
|3.8
|5.02%
|0.0
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