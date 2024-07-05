盤中速報 - 三商電(2427)股價拉至漲停，漲停價35.35元，成交21,053張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:49
三商電(2427-TW)05日09:49上漲3.2元，股價漲停報35.35元，委買7張、委賣1,154張，成交21,053張。
主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務近5日上漲1.12%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,783 張
- 外資買賣超：+2,771 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
- 融資增減：+1,115 張
- 融券增減：-95 張
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