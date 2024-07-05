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盤中速報 - 三商電(2427)股價拉至漲停，漲停價35.35元，成交21,053張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:49

三商電(2427-TW)05日09:49上漲3.2元，股價漲停報35.35元，委買7張、委賣1,154張，成交21,053張。

主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務近5日上漲1.12%。

三商電(2427-TW)近5日股價上漲4.72%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,783 張
  • 外資買賣超：+2,771 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張
  • 融資增減：+1,115 張
  • 融券增減：-95 張

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