search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 三商電(2427)大漲7.31%，報34.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:48

三商電(2427-TW)05日09:48股價上漲2.35元，報34.5元，漲幅7.31%，成交19,495張。

三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。

近5日股價上漲4.72%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,783 張
  • 外資買賣超：+2,771 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張
  • 融資增減：+1,115 張
  • 融券增減：-95 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23564.590.18%
三商電35.359.95%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
三商電

66.67%

勝率

#波段上揚股

偏強
三商電

66.67%

勝率

#當沖高手_強

偏強
三商電

66.67%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
三商電

66.67%

勝率

#上升三紅K

偏強
三商電

66.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty