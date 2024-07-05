盤中速報 - 三商電(2427)大漲7.31%，報34.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:48
三商電(2427-TW)05日09:48股價上漲2.35元，報34.5元，漲幅7.31%，成交19,495張。
三商電(2427-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。
近5日股價上漲4.72%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,783 張
- 外資買賣超：+2,771 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
- 融資增減：+1,115 張
- 融券增減：-95 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 協禧(3071)大漲7.41%，報41.3元
- 盤中速報 - 桓達(4549)大漲7.01%，報145元
- 盤中速報 - 百一(6152)大漲7.08%，報17.4元
- 盤中速報 - 協禧(3071)急拉4.08%報40.85元，成交701張
鉅亨號貼文看更多
下一篇