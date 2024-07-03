鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為45.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 00:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.16元，其中最高估值3.93元，最低估值0.72元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.93(3.93)
|4.9
|5.89
|4.97
|最低值
|0.72(0.72)
|2.4
|3.63
|4.97
|平均值
|1.42(1.4)
|3.78
|4.72
|4.97
|中位數
|1.16(1.11)
|3.73
|4.84
|4.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|68.01億
|97.82億
|101.70億
|100.76億
|最低值
|48.49億
|70.95億
|77.70億
|100.76億
|平均值
|57.63億
|83.22億
|90.72億
|100.76億
|中位數
|57.15億
|84.01億
|90.77億
|100.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.79
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|營業收入
|38.00億
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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