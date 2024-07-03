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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為45.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 00:16

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.11元上修至1.16元，其中最高估值3.93元，最低估值0.72元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.93(3.93)4.95.894.97
最低值0.72(0.72)2.43.634.97
平均值1.42(1.4)3.784.724.97
中位數1.16(1.11)3.734.844.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值68.01億97.82億101.70億100.76億
最低值48.49億70.95億77.70億100.76億
平均值57.63億83.22億90.72億100.76億
中位數57.15億84.01億90.77億100.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.79-3.71-3.584.384.22
營業收入38.00億26.59億68.40億121.41億50.70億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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