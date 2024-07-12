鉅亨速報 - Factset 最新調查：New York Community Bancorp Inc.(NYCB-US)EPS預估下修至-0.65元，預估目標價為4.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對New York Community Bancorp Inc.(NYCB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.6元下修至-0.65元，其中最高估值-0.32元，最低估值-0.83元，預估目標價為4.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.32(-0.32)
|0.4
|0.6
|最低值
|-0.83(-0.83)
|0
|0.45
|平均值
|-0.62(-0.62)
|0.27
|0.53
|中位數
|-0.65(-0.6)
|0.26
|0.53
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32.27億
|35.21億
|34.53億
|最低值
|27.52億
|27.23億
|30.70億
|平均值
|28.75億
|31.08億
|33.03億
|中位數
|28.50億
|31.05億
|33.44億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.77
|1.02
|1.20
|1.26
|-0.16
|營業收入
|18.76億
|17.60億
|17.42億
|23.33億
|82.10億
詳細資訊請看美股內頁：
New York Community Bancorp Inc.(NYCB-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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