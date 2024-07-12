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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：New York Community Bancorp Inc.(NYCB-US)EPS預估下修至-0.65元，預估目標價為4.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 16:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對New York Community Bancorp Inc.(NYCB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.6元下修至-0.65元，其中最高估值-0.32元，最低估值-0.83元，預估目標價為4.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.32(-0.32)0.40.6
最低值-0.83(-0.83)00.45
平均值-0.62(-0.62)0.270.53
中位數-0.65(-0.6)0.260.53

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值32.27億35.21億34.53億
最低值27.52億27.23億30.70億
平均值28.75億31.08億33.03億
中位數28.50億31.05億33.44億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.771.021.201.26-0.16
營業收入18.76億17.60億17.42億23.33億82.10億

詳細資訊請看美股內頁：
New York Community Bancorp Inc.(NYCB-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNYCB

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