太魯閣晶英強震後記錄片發表 靜待萬物復甦

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-12 10:36

403 花蓮強震過後 100 天，晶華 (2707-TW) 旗下太魯閣晶英酒店今 (12) 日發布紀錄片《款待的力量》，太魯閣晶英酒店總經理趙嘉綺表示，花蓮很好，隨著山林休養生息，大自然萬物復甦，靜待一些時間，太魯閣終會迎來不同以往的峽谷樣貌。

2024 年 4 月 3 日早上 7 點 58 分，台灣東部花蓮地區經歷了一場 7.2 級強烈地震，對當地的自然景觀、民生產業經濟發展，造成巨大影響。

時隔 100 天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像，集結歷險歸來者第一手的照片、影片和心情分享，完成了《0403 地震實錄 ‧ 款待的力量》紀錄片，並於今日於太魯閣晶英酒店官方 Youtube 頻道發布。

太魯閣晶英指出，強震後聯外道路坍方，通訊、水電全數中斷，當時飯店內有 319 位旅客、125 名員工，並收置飯店附近需要協助的 100 多位遊客，靠著飯店緊急發電系統和基本存糧，設立提供食宿的庇護所，傾全力照顧被困在天祥地區的所有人，並攜手來自台灣各地的救難員成立前進指揮所，進行後送工作，直到最後一位房客安全退房。

透過這部記錄片，可讓更多人知道山林裡那些日子和那些故事。