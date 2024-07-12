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鉅亨速報

盤中速報 - 晉倫(6151)股價拉至漲停，漲停價33.45元，成交3,484張

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:56

晉倫(6151-TW)12日11:56上漲3元，股價漲停報33.45元，委買11,000張、委賣135,000張，成交3,484張。

主要業務為橡膠複合材料及塑膠複合材料之製造加工及買賣,電子零組件製造業。工業用塑膠製品製造業,其他電機及電子機械器材製造業(連接器)。所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數近5日下跌1.33%。

晉倫(6151-TW)近5日股價上漲9.93%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+193 張
  • 融券增減：+2 張

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