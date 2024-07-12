又遭重罰！美兩大監管合計開罰花旗上億美元 所謂何來？

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 13:49

美國兩大監管機構─聯邦準備理事會 (Fed) 和美國貨幣監理署 (OCC) 對花旗集團 (C-US) 開出合計 1.356 億美元的巨額罰單。

根據 Fed 公告，此次罰款是因為花旗集團未能履行 2020 年 10 月與該行風險管理和內部控制問題相關的同意令規定的義務。監管機構發現，花旗集團在執行加強其數據質量管理計畫以及實施適當補償控制措施方面的進展並不理想。

除了 Fed 的 6062 萬美元罰款外，OCC 也對花旗集團處以約 7500 萬美元的罰款。這已經是花旗集團今年第二次遭到重罰。

今年 5 月，英國金融行為監管局 (FCA) 和審慎監管局 (PRA) 針對花旗集團的交易系統和控制缺陷，開出了共計 616.5 萬英鎊的罰單。根據英國 FCA 官方聲明，這是因花旗集團交易員「烏龍指」事件而開出的罰款：

當時花旗集團在倫敦的一名交易員原本打算出售價值 5800 萬美元股票，但在輸入指示時犯錯，導致創建了價值 4440 億美元的一籃子股票，從而導致 14 億美元股票被拋售入市，引發歐洲股市突然下跌。

2024 年多事之秋

花旗集團今年 1 月 12 日宣布裁員 2 萬人，雖然沒說明原因，但從前一年度第四季虧損 18 億美元、創 14 年來最差業績來看，或可推知。

花旗表示，此次裁員 2 萬人的成本可能高達 18 億美元，但預計可在 2026 年完成裁員後為集團每年節省 25 億美元。然而，花旗 2024 年第一季營收年減 1.6%，獲利更是縮水 26.81%。