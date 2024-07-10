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鉅亨速報

營收速報 - 永崴投控(3712)6月營收21.24億元年增率高達109.48％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21

永崴投控(3712-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣21.24億元，年增率109.48%，月增率8.98%。

今年1-6月累計營收為97.62億元，累計年增率61.59%。

最新價為59.7元，近5日股價上漲8.15%，相關電腦週邊上漲3.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5551 張
  • 外資買賣超：-6061 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+510 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 21.24億 109% 9%
24/5 19.49億 100% 6%
24/4 18.38億 46% 40%
24/3 13.10億 68% 43%
24/2 9.14億 -7% -44%
24/1 16.26億 57% -47%

永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收6月營收永崴投控

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