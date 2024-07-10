營收速報 - 永崴投控(3712)6月營收21.24億元年增率高達109.48％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 18:21
今年1-6月累計營收為97.62億元，累計年增率61.59%。
最新價為59.7元，近5日股價上漲8.15%，相關電腦週邊上漲3.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5551 張
- 外資買賣超：-6061 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+510 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|21.24億
|109%
|9%
|24/5
|19.49億
|100%
|6%
|24/4
|18.38億
|46%
|40%
|24/3
|13.10億
|68%
|43%
|24/2
|9.14億
|-7%
|-44%
|24/1
|16.26億
|57%
|-47%
永崴投控(3712-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為H201010 一般投資業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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