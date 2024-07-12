盤中速報 - 濱川(1569)急拉3.7%報32.3元，成交11,736張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:34
濱川(1569-TW)近5分K漲速3.7%，12日11:34報32.3元，成交11,736張，今日漲幅為7.31％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
濱川(1569-TW)近5日股價上漲19.21%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.65%。櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-918 張
- 外資買賣超：-942 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：-803 張
- 融券增減：+61 張
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