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鉅亨速報

盤中速報 - 濱川(1569)急拉3.7%報32.3元，成交11,736張

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:34

濱川(1569-TW)近5分K漲速3.7%，12日11:34報32.3元，成交11,736張，今日漲幅為7.31％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

濱川(1569-TW)近5日股價上漲19.21%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌1.65%。櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-918 張
  • 外資買賣超：-942 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張
  • 融資增減：-803 張
  • 融券增減：+61 張

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