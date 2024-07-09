盤中速報 - 濱川(1569)急跌-3.3%報27.9元，成交2,130張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:16
濱川(1569-TW)近5分K跌速3.3%，09日09:16報27.9元，成交2,130張，今日漲幅為0.9％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
濱川(1569-TW)近5日股價上漲12.86%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.91%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+317 張
- 外資買賣超：+323 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：-1,942 張
- 融券增減：+121 張
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