盤中速報 - 濱川(1569)大漲7.14%，報32.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:34
濱川(1569-TW)12日11:34股價上漲2.15元，報32.25元，漲幅7.14%，成交11,729張。
濱川(1569-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為1.資訊週邊產品,包括:NB金屬機殼及鍵盤,印表機及LCD之機構件等。2.消費性電子產品,包括家庭劇院,環繞式音響及DVD之機構件等。3.上述產品之模具開發。
近5日股價上漲19.21%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-918 張
- 外資買賣超：-942 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：-803 張
- 融券增減：+61 張
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