盤中速報 - 永光(1711)急拉3.19%報21.05元，成交3,634張
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:28
永光(1711-TW)近5分K漲速3.19%，12日11:28報21.05元，成交3,634張，今日漲幅為3.95％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
永光(1711-TW)近5日股價上漲3.58%，所屬產業為化學工業，相關化學工業下跌2.39%。集中市場加權指數上漲3.69%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,641 張
- 外資買賣超：+1,371 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+270 張
- 融資增減：+228 張
- 融券增減：+4 張
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