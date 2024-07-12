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鉅亨速報

盤中速報 - 永光(1711)急拉3.19%報21.05元，成交3,634張

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:28

永光(1711-TW)近5分K漲速3.19%，12日11:28報21.05元，成交3,634張，今日漲幅為3.95％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

永光(1711-TW)近5日股價上漲3.58%，所屬產業為化學工業，相關化學工業下跌2.39%。集中市場加權指數上漲3.69%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,641 張
  • 外資買賣超：+1,371 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+270 張
  • 融資增減：+228 張
  • 融券增減：+4 張

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