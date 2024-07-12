盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額40.61億
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:05
台股今日其他電子業類股表現疲軟，12日09:04相關指數下跌2.01%，總成交額40.61億元，大盤占比9.26%。
該產業上漲家數6、下跌家數29、平盤家數2。領跌個股旭暉應材(6698-TW)12日09:00股價下跌2.5元，報47.25元，跌幅5.03%。
其他電子近5日上漲4.26%，集中市場加權指數上漲3.69%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.26%
|+3.69%
|近一月
|+20.53%
|+11.92%
|近三月
|+39.63%
|+17.52%
|近六月
|+91.95%
|+39.01%
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