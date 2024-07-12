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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額40.61億

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:05

台股今日其他電子業類股表現疲軟，12日09:04相關指數下跌2.01%，總成交額40.61億元，大盤占比9.26%。

該產業上漲家數6、下跌家數29、平盤家數2。領跌個股旭暉應材(6698-TW)12日09:00股價下跌2.5元，報47.25元，跌幅5.03%。

其他電子近5日上漲4.26%，集中市場加權指數上漲3.69%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +4.26% +3.69%
近一月 +20.53% +11.92%
近三月 +39.63% +17.52%
近六月 +91.95% +39.01%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23851.57-2.21%
旭暉應材48.55-2.41%

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